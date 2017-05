RMN DYRI ILOILO LIVE STREAMING

ILOILO CITY – Nagaggwa karon ang impormasyon nga may matabu nga overhauling sa Transportation Management and Traffic regulation Office (TMTRO).

Ini bangud sang padayun nga pagluntad sang problema sa trapiko kag halos indi mapahagan-hagan sang opisina. Suno kay Atty. Hernando Galvez, bukas ang syudad sa paghimo sang pagbag-o.

Isa sa nakita ni Galvez amo ang posibilidad sang pagbutang sang permanent nga enforcers agud mas may poder ang mga ini.

Suno kay Galvez mabudlay para sa bahin sang mga supervisors bangud pareho manlang sila nga indi permanent kaangay sang iban nga traffic enforcers.

Ginconfirmar ni Galvez nga base mag-abot ang ti-on nga may makita na nga mga bag-o nga hitsura sa TMTRO.

Apang sa pamangkot kun kakason ang TMTRO head, wala nagsabat sang direkta si Galvez. Sa karon si retired police Robert “Bob” Foerster ang nagapungko bilang TMTRO head.

photo by: John Bayona Castigador (apparently taken from Injap Tower) of the traffic jam at the U-turn slot in front of SM City Iloilo.

Share and Enjoy