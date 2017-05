RMN DYRI ILOILO LIVE STREAMING

ILOILO CITY – Nagalaum ang Iloilo City Police Office nga maganubo ang traffic incidents sa syudad.

Ini sa tion nga lubos na nga ipatuman ang speed limit ordinance sa Hunyo 1.

Ginpahayag sang ICPO nga sa ila data sugod Mayo 15-21, may 112 ka traffic incidents kun ipaanggid sa 108 sa amo man nga period sang nagligad nga tuig.

Sa sini nga data 14 ang reckless imprudence resulting to physical injury kag 98 diri ang reckelss imprudence resulting to damage to property.

Suno kay ICPO Spokesman Shiela Mae Sangrines nagalaum sila nga sa implementasyon sang speed limit ordinance mangin mahinalungon ang mga motorista sa pagmaneho kag indi na mag-overspeed.

Sa idalum sang ordinansa ang maximum speed para sa passenger automobiles kag motorcycles gikan sa corner sang General Luna Street to Diversion Road kag tubtob sa Brgy. Ungka, Jaro amo ang 60 kilometers per hour (km/ph) para sa trucks kag buses, Tang speed limit amo ang 50 km/ph.

Halin sa Brgy. Sambag, Jaro to Central Philippine University, Jaro Plaza; Iloilo Provincial Capitol kag General Luna to Barangay Mohon sa Arevalo district; JM Basa Street going to Fort San Pedro kag within City Proper district, ang speed limit para sa passenger automobiles kag motorcycles amo ang 40 km/ph kag para sa trucks kag buses, ang allowable iamo ang 30 km/ph.

Sa circumferential, radial kg coastal roads, ang speed limit sa passenger automobiles kag motorcycles amo ang 60 km/ph samtang para sa trucks kag buses 40 km/ph.

Ang permissible speed limit sa passenger automobiles kag motorcycles sa iban nga highways, streets,ukon dalan national ukon local sa sakop sang syudad amo ang 30 km/ph. Para sa trucks kag buses, ang kadasigon indi magsobra sa 20 km/ph.

