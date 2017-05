RMN DYRI ILOILO LIVE STREAMING

DOH – Nakafocus ang Department of Health sa ila mas ginpasangkad nga awareness kag prevention campaign kontra HIV-AIDS sa mga sexually active groups.

Suno kay Dr.Elvie Villalobos ginapakita sang record nga sa Western Visayas mataas ang kaso sang HIV-AIDS sa 25-35 years old nga may 855 halin sadtong 1986 tubtob Pebrero subong nga tuig.

Sa amo man nga perioD 427 ang narecord sa 15-24 years old.

Sa kabug-usan lakip na ang Negros Occidental may 1,677 ka HIV-AIDS cases na halin sadtong 1986 tubtob Pebrero subong nga tuig.

Pinakamataas nga kaso ang Iloilo City nga may 439 ginasunda sang probinsya sang Iloilo nga may 313 kag syudad sang Bacolod nga may 307.

May 295 ka kaso ang Negros Occidental, 115 sa Capiz,103 sa Aklan, 72 sa Antique kag 33 sa Guimaras.

May 179 naman ka nagkalamatay sa kumplikasyon tuga sang AIDS.

Ginpaathag naman ni Villalobos nga ang lugar nga may pinakamataas nga kaso amo ang host sang treatment facility kaangay sang syudad sang Iloilo nga ara sa Western Visayas Medical Center.

Agud mapasangkad pa ang kampanya, magahiwat sang HIV-AIDS candlelight memorial ang DOH sa Mayo 21.

