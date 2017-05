RMN DYRI ILOILO LIVE STREAMING

ILOILO – Wala na nakibot kag natingala si Mayor Mac Napulan sang banwa sang Miag-ao sa report nga isa ang ila banwa sa probinsya sang Iloilo nga may pinakamataas nga kaso sang HIV sa Western Visayas.

Suno kay Napulan nga bangud isa ka first class municipality ang Miag-ao, madamo ang ila populasyon magluwas pa nga makabig nga international ang mga tawo bangud nahamtang man sa ila banwa ang duha ka dalagku nga mga unibersidad nga ginalakipan sang University of the Philippines kag ISAT-University Miag-ao.

Iya pa ginpahayag nga sang nagliligad pa nga mga tinuig nga mataas na ang kaso sang HIV sa Miag-ao kabangdanan nga nahimo na sila sang mga adbokasiya agud mapanubo ang kaso sang nasambit nga balatian.

Magluwas diri, nagatanyag man ang banwa sang libre nga check-up sa mga nagaduha-duha nga basi may yara sila sang HIV.

Mataas lang gid ang awareness sang mga pamatan-on sa banwa sang Miag-ao angut sa adbokasiya sang local government nga nagapatuman sang mga programa natuhoy sa HIV.

Ini ang kabangdanan suno kay mayor mac napulan nga mataas ang numero sang mga nagpositibo sa HIV bangud boluntaryo ang mga ini nga nagpa-check-up base man sa panawagan sang LGU.

Suno kay Napulan nga nagahiwat sila sang mga symposium kag nagatanyag sang libre nga check-up sa mga nagaduha-duha nga may balatian sila nga HIV.

Gin-ako man ni Napulan nga indi malikawan ang pagtaas sang kaso sang hIV bangud indi na taboo sa karon ang same sex relationship kag nangin kabahin na sang aton komunidad sa karon.

