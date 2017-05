RMN DYRI ILOILO LIVE STREAMING

ILOILO – Liwat nga nabutang sa kontrobersiya si Monsignor Juanito Tuvilla, parish priest sang Santa Barbara matapos magbinastos sa isa ka lubong sang Mayo 11.

Madumduman nga sang April 5, 2017, ginreklamo man si Tuvilla sang pamilya sang ginkasal matapos ginsita niya ang ginasuksok nga bayo sang mga bridesmaids. Ginhambalan ni Tuvilla ang pamilya nga indi merkado ang simbahan kag ginsita ang bride sa ginasuksok sini. Bangod sa natabo, ang dapat espesyal nga adlaw para sa bride nabuslan sang kahuy-anan gani naghilibi-on na lang ini sa kahuya.

Magluwas sa mga reklamo subong nga tuig, madamo pa gid sang mga reklamo ang nabalhag angot sa bastos nga batasan ni Tuvilla snag nagliligad nga tuig.

Sang July 19 2014, ginreklamo man si Tuvilla matapos magbinastos sa misa requiem. Nakuhaan pa snag video ni Ernesto Caberoy, anak sang napatay nga babaye ang akto ni Tuvilla sa diin ginmanduan niya ang mga sumilimba nga magsaylo snag pulungkuan kag daoat patihon siya bangod siya ang incharge sa simbahan.

Sa amo man nga adlaw, ginpa-untat ni Tuvilla ang misa snag kaupod nga pari. Samtang isa sa mga miembro sang pamilya ang nagahambal sa mikropono kag nagapasalamat sa mga nag-upod sa ila kasubo, ginpahog ni Tuvilla ang pamilya nga patyon ang suga, i-off ang mic kag i-patyon ang kuryente.

Sa tion snag homiliya, ginpahayag ni Punong Barangay Rolly Sorongon sang brgy Dalid Sta Barbara nga ginhambalan niya ang mga residente nga mga makawat sang karbaw.

Matapos sini, naghimo ang barangay snag is aka resolution nga nagahingyo sa Archdiocese sang Jaro nga sayluhon si Tuvilla.

Antes gin-assign sa Santa Barbara, nangin Kura Paroko man si Tuvilla sa Pavia kag Dingle sa diin nakakuha man ini sang madamo nga reklamo.

Isa pa sa mga reklamo kay Tuvilla amo nga wala niya gintapos ang misa requiem matapos wala nag-untat hibi ang ilo sang napatay. Ginpa-imbestigahan man ini sang Archdiocese sang Jaro apang wala ginpasapubliko ang resulta sang imbestigasyon.

Sugod sang 2014, pila s amga sumilimba sa Santa Barbara ang nagalikaw na nga magsimba sa ila banwa.

Sang December 16, 2015, nagpasar sang resolution ang LGU sang Sta. Barbara nga nagahingyo kay Jaro Archbishop Angel Lagdameo, former head of the Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) nga imbestigahan ang bastos nga batasan ni Tuvilla.

Nahibaluan nga wala man nagpirma si Tuvilla sa dokumento angot sa pagturn-over sang newly-rehabilitated STa. Barbara Parish Church kadungan sang unveiling ceremony sang National Cultural Treasure marker sang December 3, 2015.

Sang amo nga tion, nagbinastos man si Tuvilla sa atubang sang taga- National Historical Commission kag pila ka mataas nga opisyal.

Share and Enjoy