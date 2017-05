RMN DYRI ILOILO LIVE STREAMING

ILOILO CITY – Nakadayaw ang mga delegates sa 12th national convention and annual continuing professional ukon CPD seminar on real property appraisal and assessment sang Philippines Association of Assessing Officers ukon PAAO sa Iloilo Convention Center sang nagligad nga semana.

Suno kay City Assessor kag 3rd termer national president Engr. Nelson Parreño naglambot sa masobra isa ka libo ang nag-abot nga mga participants.

Ginpahayag ni Parreño nga nakibot ang mga assessors sa ila nakita makaligad ang pinakauna nga convention diri sadtong 2008.

Samtang ginpabugal man ni Parreño nga dako ang nabulig sa ekonomiya sang syudad sang convention.

Ini bangud nga halos sold out ang mga baligya sa mga pasalubong centers sa syudad.

Maluwas diri madamo man sa mga delegates ang nag-enjoy sa mga nightlife areas sa syudad.

