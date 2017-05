RMN DYRI ILOILO LIVE STREAMING

ILOILO CITY – Nagadouble time ang mga opisyal sang 180 ka barangay sang syudad agud makahingagaw sa Hulyo 11 nga deadline nga madeklarar ang ila barangay nga drug free.

Suno kay liga ng mga barangay president Reylan Hervias maid-id ang compliance bangud bisan may isa lang ka drug addict sa barangay indi ini madeklarar nga drug free.

Sa karon nagpagwa na sang pondo ang tagsa ka barangay agud ipaidalum sa drug tests ang tanan nga mga drug surrenderers.

Paathag ni Hervias bisan ang barangay nga makabig drug free dapat nga magcomply sa mga requirements antes madeklarar nga drug free.

Nahibaluan nga may apat ka drug free ang syudad nga mga barangays base sa record sang PDEA.

Paandam ni Hervias nga ang opisyal sang barangay nga indi makapa-drug free sang iya barangay possible naman nga malabel nga drug protector.

Nahibaluan nga mismo si Pres. Rodrigo Duterte ang naghatag sang deadline sa PDEA nga makadeklarar sang mga drug free barangays antes ang iya State of the Nation Address sa Hulyo.

Magie

