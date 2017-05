RMN DYRI ILOILO LIVE STREAMING

Naglambot na sa 175 ka centenarians sa region 6 ang nakabaton sang P100,000 nga cash incentives gikan sa Department of Social Welfare and Development Office.

Suno kay DSWD-6 focal person for person with disabilities (PWDs) and older persons Judith Tanate halos katunga na ang ila nahatagan sang incentive sa 360 centenarian-beneficiaries sa rehiyon.

Sang nagligad nga Abril 19 nahatagan ang 109 ka centenarians sa probinsya kag syudad sang Iloilo.

Sadtong Mayo 5 kag 6 ginhatagan ang 30 ka centenarians sa Aklan kag 36 sa Capiz.

Ginpahayag ni Tanate nga ang masunod nga distribution sa 3rd week sang karon nga bulan sa mga probinsya sang Antique nga may 27 kag Negros Occidental lakip ang syudad sang Bacolod nga may 82.

Panawagan ni Tanate, dapat sa mga pamilya nga may centenarians dapat magsubmit na sang mga orihinal nga dokumento agud madasig ang pagrelease sang ila incentive.

